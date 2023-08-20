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НовостиОбщество20 августа 2023 12:37

«Оранжевый» уровень опасности объявили в Москве из-за ливня до вечера 21 августа

Также в столице действует предупреждение о грозе
Юлия БЕЛОКОПЫТОВА
В Москве ввели «оранжевый» уровень погодной опасности из-за дождя

В Москве ввели «оранжевый» уровень погодной опасности из-за дождя

Фото: REUTERS

В Москве ввели «оранжевый» уровень погодной опасности из-за сильного ливня. Предупреждение будет действовать с 18:00 20 августа до 18:00 21 августа, следует из данных прогностической карты, опубликованной на сайте Гидрометцентра России.

«Период предупреждения с 18 ч. 20 августа до 18 ч. 21 августа. Местами сильный ливень, очень сильный дождь»,- говорится в сообщении.

Кроме того, в столице и по области до вечера воскресенья действует «желтый» уровень опасности из-за грозы. В непогоду в отдельных районах возможен град. Порывы ветра будут достигать до 15 метров в секунду.

Напомним, «оранжевый» – это третий уровень погодной опасности, при котором есть вероятность стихийных бедствий и нанесения ущерба.

Ранее KP.RU писал, что москвичей предупредили о ливне с грозой до конца суток. Жителей просят обходить шаткие конструкции и не укрываться под деревьями.