«Оранжевый» уровень опасности объявили в Москве из-за ливня до вечера 21 августа

В Москве ввели «оранжевый» уровень погодной опасности из-за дождя Фото: REUTERS

В Москве ввели «оранжевый» уровень погодной опасности из-за сильного ливня. Предупреждение будет действовать с 18:00 20 августа до 18:00 21 августа, следует из данных прогностической карты, опубликованной на сайте Гидрометцентра России.

«Период предупреждения с 18 ч. 20 августа до 18 ч. 21 августа. Местами сильный ливень, очень сильный дождь»,- говорится в сообщении.

Кроме того, в столице и по области до вечера воскресенья действует «желтый» уровень опасности из-за грозы. В непогоду в отдельных районах возможен град. Порывы ветра будут достигать до 15 метров в секунду.

Напомним, «оранжевый» – это третий уровень погодной опасности, при котором есть вероятность стихийных бедствий и нанесения ущерба.

Ранее KP.RU писал, что москвичей предупредили о ливне с грозой до конца суток. Жителей просят обходить шаткие конструкции и не укрываться под деревьями.