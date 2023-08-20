Мотоциклист врезался в забор на юго-востоке Москвы

Байкер не справился с управлением, выехал за пределы проезжей части и влетел в забор Фото: Прокуратура Московской области

В Москве на Шоссейной улице произошла авария: мотоциклист врезался в забор. Байкера и его пассажира госпитализировали в медицинское учреждение. Информация об их состоянии не уточняется, сообщили в телеграм-канале столичной прокуратуры днем 20 августа.

В ведомстве добавили: байкер не справился с управлением, выехал за пределы проезжей части и влетел в ограждение. Часть забора повалилась. На месте происшествия работали оперативные службы города.

Прокуратура Юго-Восточного административного округа взяла на контроль установление всех причин и обстоятельств ДТП. Организована процессуальная проверка.

Ранее KP.RU писал, что массовое ДТП произошло на Звенигородской эстакаде в Москве: столкнулись четыре автомобиля. Сведения о пострадавших не поступали. На месте происшествия работали сотрудники ГИБДД. Движение на участке было затруднено.