Станция «Марьина Роща» БКЛ работает штатно после подтопления

Станция «Марьина Роща» Большой кольцевой линии метро работает штатно Фото: Михаил ФРОЛОВ

Станция «Марьина Роща» Большой кольцевой линии метро работает штатно после потопа. Поезда курсируют в соответствии с графиком, сообщили в телеграм-канале столичного Департамента транспорта 20 августа

Во время ливня дождевая вода попала в вестибюль станции. Подтопленный участок был огорожен, проходу пассажиров ничего не мешало. Специалисты оперативно убрали воду со станции.

«В настоящее время поступление воды прекратилось», - уточнили в Дептрансе.

Ранее KP.RU писал, что в отдельных районах столицы выпало более 40% месячной нормы осадков всего за час. Самые интенсивные ливни прошли на северо-востоке, северо-западе и севере Москвы: выпало до 33 мм осадков. На улицах дежурят сотрудники городских служб. Большая часть дождевой воды уходит в ливневки.