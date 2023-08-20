В Москве 300 бригад и 290 единиц техники дежурят на улицах из-за дождя

Дождь будет идти до вечера Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Москве в воскресенье, 20 августа, до 21:00 будет идти дождь, местами – сильный. В столице может выпасть более 20% месячной нормы осадков, сообщили в телеграм-канале КГХ.

На столичных улицах дежурят 300 бригад и порядка 290 единиц техники ГУП «Мосводосток». Во время грозы прогнозируются порывы ветра до 17 метров в секунду. Горожан просят быть внимательными и осторожными.

Москвичи могут сообщить о скоплениях воды, позвонив в диспетчерские службы или написав в аккаунт ГУП «Мосводосток» во «Вконтакте». Сотрудники городских служб оперативно обрабатывают все заявки.

Ранее KP.RU писал, что «оранжевый» уровень погодной опасности объявили в Москве из-за ливня с грозой. Предупреждение будет действовать до вечера понедельника. Также в столице ожидается гроза, в отдельных районах возможен град.