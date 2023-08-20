Автомобиль сбил лося на 108-м км МКАД в Москве

На месте происшествия работают оперативные службы города Фото: Елена ВАХРУШЕВА

В Москве на 108-м км МКАД – после развязки с шоссе Энтузиастов – произошло ДТП: автомобиль сбил лося. Информация о состоянии животного не уточняется. Об этом сообщили в телеграм-канале столичного Департамента транспорта вечером 20 августа.

На месте происшествия работают оперативные службы города, правоохранители устанавливаю причины и обстоятельства аварии. Информация о пострадавших выясняется.

В Дептране добавили, что движение на участке затруднено. Автомобилистам рекомендуют выбирать альтернативные маршруты проезда.

Ранее KP.RU писал, что мотоциклист не справился с управлением и снес забор на юго-востоке Москвы. Байкера и его пассажира госпитализировали в медицинское учреждение, информация об их состоянии неизвестна. Причины и обстоятельства ДТП устанавливаются. На месте работали оперативные службы.