Дептранс Москвы призвал водителей быть внимательными на дорогах из-за дождя

В дождливую погоду увеличивается риск возникновения ДТП Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Москве в воскресенье, 20 августа, ожидаются дождь с грозой, градом и порывистым ветром. Неблагоприятная погода сохранится до конца суток. Во время ливня автомобилистов призвали быть осторожными и внимательными на дорогах, пишут в телеграм-канале столичного Департамента транспорта.

Водителей призывают соблюдать скоростной режим, держать дистанцию перед впереди идущими автомобилями, избегать резких маневров – обгонов, перестроений и опережений. За рулем не стоит отвлекаться на гаджеты. Автомобили лучше парковать подальше от деревьев и шатких конструкций.

В Дептрансе добавили, что из-за погоды возможны задержи общественного транспорта.

Ранее KP.RU писал, что МЧС распространило экстренное предупреждение о дожде с градом и грозой. Во время ливня порывы ветра будут достигать 15-17 метров в секунду. Днем температура воздуха составит плюс 24-26 градусов.