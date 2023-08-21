Более 55 рейсов отменили и задержали в аэропортах Москвы 21 августа

Более 55 авиарейсов отменили и задержали в столичных аэропортах Фото: Алина НИЗАМОВА

Более 55 авиарейсов отменили и задержали в столичных аэропортах Домодедово, Шереметьево и Внуково в понедельник, 21 августа. Об этом свидетельствуют данные сервиса «Яндекс Расписание».

По информации на 08:00, в Домодедово не могут улететь пассажиры 17 рейсов, еще два самолета отменили. Во Внуково задержали 16 рейсов, отмен нет. Кроме того, в Шереметьево задерживается 21 вылета, отмен нет. При этом аэропорт Жуковский работает в штатном режиме.

Ранее KP.RU писал, что утром 21 августа аэропорт Внуково заявил о введении ограничений на прием и выпуск самолетов. Часть рейсов перенаправили в другие авиагавани.

Напомним, Министерство обороны РФ сообщило о подавлении украинского беспилотника силами РЭБ. Дрон обнаружили в Московской области около населенного пункта Покровское в Рузском районе. Никто не пострадал.