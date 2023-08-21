Аэропорт Домодедово временно закрыли на прилет и вылет

Ограничения ввели с 06:26 утра Фото: Иван ВИСЛОВ

Аэропорт Домодедово ограничил вылет и прилет авиарейсов, сообщили в пресс-службе авиагавани.

Уточняется, что для обеспечения дополнительных мер безопасности в аэропорту с 6:26 ввели временные ограничения на прием и выпуск лайнеров. Часть рейсов перенаправили на запасные аэродромы.

«… в целях обеспечения дополнительных мер безопасности полетов в московском аэропорту Домодедово были введены временные ограничения на прием и вылет воздушных судов с 06.26», - цитирует РИА Новости.

Напомним, утром 21 августа аэропорт Внуково также сообщил о введении ограничений на прием и выпуск самолетов.

Ранее KP.RU писал, что Министерство обороны РФ сообщили о подавлении украинского БПЛА силами РЭБ в Московской области. Дрон заметили коло населенного пункта Покровское в Рузском районе. В результате инцидента никто не пострадал.