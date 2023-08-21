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НовостиПроисшествия21 августа 2023 5:37

Собянин сообщил об уничтожении БПЛА силами ПВО при попытке подлета к Москве

Пострадавших нет
Юлия БЕЛОКОПЫТОВА
Силами ПВО сбили беспилотник при попытке подлёта к Москве

Силами ПВО сбили беспилотник при попытке подлёта к Москве

Фото: Иван МАКЕЕВ

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил об уничтожении беспилотниками силами ПВО. Дрон направлялся в сторону столицы, рассказал глава города в своем телеграм-канале утром 21 августа.

«Силами ПВО сбили беспилотник при попытке подлёта к Москве», - написал он. Собянин добавил, что в результате инцидента разрушений нет. Никто не пострадал.

Как писал KP.RU, Министерство обороны РФ сообщило о втором украинском БПЛА, обнаруженном российскими системами противовоздушной обороны (ПВО) в Московской области. Дрон уничтожили. Ранее сообщалось о подавлении украинского беспилотника силами РЭБ в Рузском районе Подмосковья. Пострадавших нет.

Напомним, в целях безопасности аэропорты Внуково и Домодедово были временно закрыты на прилет и вылет. Часть рейсов перенаправляли в другие авиагавани.