Собянин сообщил об уничтожении БПЛА силами ПВО при попытке подлета к Москве

Силами ПВО сбили беспилотник при попытке подлёта к Москве Фото: Иван МАКЕЕВ

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил об уничтожении беспилотниками силами ПВО. Дрон направлялся в сторону столицы, рассказал глава города в своем телеграм-канале утром 21 августа.

«Силами ПВО сбили беспилотник при попытке подлёта к Москве», - написал он. Собянин добавил, что в результате инцидента разрушений нет. Никто не пострадал.

Как писал KP.RU, Министерство обороны РФ сообщило о втором украинском БПЛА, обнаруженном российскими системами противовоздушной обороны (ПВО) в Московской области. Дрон уничтожили. Ранее сообщалось о подавлении украинского беспилотника силами РЭБ в Рузском районе Подмосковья. Пострадавших нет.

Напомним, в целях безопасности аэропорты Внуково и Домодедово были временно закрыты на прилет и вылет. Часть рейсов перенаправляли в другие авиагавани.