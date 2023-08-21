На северо-западе Москвы появится многофункциональный центр с медкластером

Заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов

Заместитель мэра Москвы вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов сообщил о строительстве многофункционального центра с медицинским кластером в районе Хорошево-Мневники на северо-западе столицы. Его адрес - улица Демьяна Бедного, владение 24.

«Город предоставит застройщику земельный участок площадью 0,6 гектара для реализации масштабного инвестпроекта», - отметил заммэра.

По его словам, медицинскую помощь в кластере смогут получить и взрослые, и дети. Как уточнил министр правительства Москвы, руководитель Департамента городского имущества Максим Гаман, земля для этого проекта была выделена без торгов в аренду на пять лет. Это время дается инвестору для возведения здания и ввода его в эксплуатацию. Площадь многофункционального центра с медицинским кластером составит в целом около 30,5 тысячи квадратных метров.

Инвестор проекта, генеральный директор концерна «КРОСТ» Алексей Добашин пояснил, что для города очень важна качественная медицинская инфраструктура. При этом такие проекты считаются одними из самых сложных, поскольку требуют специальных технологий, знаний и компетенций.

«Сегодня городские инвестиционные проекты в сфере медицины показывают невероятный экспоненциальный рост и задают высочайшую планку частной медицине», - сказал представитель компании.

Он напомнил, что научно-производственное объединение участвует в крупнейших и технологически максимально сложных медицинских проектах города. Среди них - больница в поселении Вороновском и реконструкция районных поликлиник.

Город выделяет землю под МаИП в аренду без торгов с 2016 года. Этот статус МаИП полагается проектам, обеспечивающим развитие инфраструктуры столицы и появление дополнительных рабочих мест. В первую очередь в рамках МаИП строятся новые производства, спортивные комплексы и социальные сооружения.

Москва строится с учетом ключевого принципа комплексности и сбалансированности. Появление новых домов, метро и дорог на карте города влияют на развитие города в масштабе и, конечно, на бытовые нужды горожан. Таким образом создана городская среда, ориентированная на человека. Город проектируется с серьезным заделом на будущее, чтобы жить в новых домах, ездить по новым дорогам и пользоваться новыми станциями метро смогло не одно поколение москвичей.