Поезда задерживаются на Киевском направлении МЖД из-за поджога релейного шкафа

Неизвестные подожгли релейный шкаф на станции Солнечная Фото: Алексей БУЛАТОВ

Поезда Киевского направления Московской железной дороги (МЖД) следуют с задержкой из-за поджога релейного шкафа, сообщили в официальном телеграм-канале компании.

Инцидент произошел утром в понедельник, 21 августа. Неизвестные подожгли релейный шкаф на станции Солнечная Киевского направления МЖД. Электрички задерживаются в обе стороны. На месте происшествия работает бригада железнодорожников, специалисты устраняют неполадки.

«Напоминаем об уголовной ответственности за незаконное вмешательство в деятельность железнодорожного транспорта», - добавили в МЖД.

Граждан попросили сообщать в правоохранительные органы о подозрительных лицах на объектах железной дороги. Также можно позвонить на горячую линию РЖД.

Ранее KP.RU писал, что в 29 июля Москве на станции Бирюлево-Товарная шесть грузовых вагонов сошли с рельсов. На Павелецком направлении МЖД задерживались электрички и аэроэкспрессы. В результате ЧП никто не пострадал.