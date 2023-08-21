Леус: около 60% месячной нормы осадков выпало в Москве 20 августа

Москва обновила суточный рекорд по осадкам Фото: Артем КИЛЬКИН

В Москве в воскресенье выпало рекордное с 1999 года количество осадков для 20 августа – около 60% от нормы августа, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

«Москва обновила суточный рекорд по осадкам», - написал он в своем телеграм-канале.

По словам синоптика, на главной метеостанции столицы, ВДНХ, пролилось 47 мм осадков. Это новый суточный рекорд по количеству дождей для этого дня. Прежний «максимум» был установлен 24 года назад – в 1999 году: тогда в столице выпало 18,2 мм небесной влаги.

Ранее KP.RU писал, что синоптик Роман Вильфанд спрогнозировал похолодание в Москве на этой неделе. Он отметил, что температура в городе опустится более чем на 10 градусов – до плюс 16-19 градусов. В городе также ожидаются затяжные дожди.