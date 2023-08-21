Рейс Сочи – Москва совершил экстренную посадку из-за недомогания пассажира

Самолет рейса «Сочи – Москва» экстренно приземлился в Волгограде, потому что на борту одному из пассажиров стало плохо Фото: Алина НИЗАМОВА

Самолет рейса «Сочи – Москва» экстренно приземлился в Волгограде. Причиной вынужденной посадки стало плохое самочувствие одного из пассажиров, сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя волгоградского аэропорта.

2Рейс авиакомпании "Уральские авиалинии", следовавший по маршруту Сочи - Москва (Домодедово), в 10.20 21 августа 2023 года совершил вынужденную посадку в аэропорту Волгограда…»,- уточнили в авиагавани.

Пассажира, который почувствовал недомогание, передали бригаде медиков. Информация о его состоянии не уточняется. В то же время воздушное судно через час вылетело в пункт назначения.

Ранее KP.RU писал, что 16 августа пассажир умер в столичном аэропорту «Внуково». По словам врачей, причиной смерти 47-летнего мужчины стала сердечная недостаточность. Обстоятельства случившегося выясняются.