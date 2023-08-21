После трагедии с диггерами решетки устанавливают у коллектора в Москве

После завершения поисковой операции специалисты также заварят входы под землю в районе Трубной площади Фото: Андрей АБРАМОВ

На Москва-реке бригады Мосводостока в срочном порядке монтируют решетки у коллектора реки Неглинка. Накануне здесь произошла трагедия – во время ливня утопило группу диггеров, тела некоторых из них уже нашли спасатели.

Как сообщили корреспонденту KP.RU коммунальщики, распоряжение пришло сверху: все доступы в подземный коллектор поручили перекрыть. После завершения поисковой операции специалисты также заварят входы под землю в районе Трубной площади: именно через них заходили диггеры.

В настоящий момент железобетонные шлюзы прикрыло специальное судно, рабочие приступают к установке решёток. Спасатели продолжают искать людей, которые могли погибнуть во время роковой экскурсии.

Ранее KP.RU писал, что в Москве во время экскурсии по коллектору реки Неглинка погибли несколько человек. Три тела несовершеннолетних вынесло Москва-реку в районе парка Зарядье. Гида до сих пор ищут.