За экскурсию по Неглинке погибшие диггеры заплатили 9 тысяч рублей Фото: СОЦСЕТИ

Вот уже сутки спасатели ищут туристов, пропавших на экскурсии по подземной реке Неглинке. В коллектор они спустились 20 августа. Три человека уже найдены мертвыми, их тела вынесло в Москву-реку.

Это двое подростков — 15-летняя дочь маркетолога Дмитрия Маркушина и его 17-летний племянник. Позже было найдено еще одной девушки – она встречалась с племянником маркетолога. По некоторым данным, тело Дмитрия тоже найдено.

Появляются все новые и новые детали.

Как стало известно Пятому каналу, всех желающих записывали на специальном сайте, общая сумма, которую люди заплатила, составила 9 тысяч рублей. Гид должен был провести их по московской канализации и показать «другую столицу».

Сейчас спасатели прочесывают опасный маршрут, параллельно выясняют, сколько человек было в злополучной группе. По данным Life, под землю спустились восемь человек. Судьба четырех из них пока не известна.

Руководитель Центра подземных исследований «ОСТРОБ» Михаил Савкин сказал «Известиям», что подземные экскурсии по системам снабжения города проводятся нелегально.

- Это по закону запрещено. Потому что это технические зоны города, - сказал эксперт.