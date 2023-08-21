Суд отправил на принудительное лечение москвичку, выбросившую дочь из окна

Суд в Москве отправил на принудительное лечение женщину, убившую свою годовалую дочь Фото: Олег ЗОЛОТО

В Москве суд отправил на принудительное лечение 27-летнюю женщину, выбросившую свою годовалую дочь из окна, сообщили в пресс-службе столичной прокуратуры.

Напомним, инцидент произошел 8 ноября 2022 года на Сумском проезде. Женщина взяла свою дочь, а затем выбросила ее из окна 11 этажа. В тот же день ребенок скончался в больнице.

После проведения психолого-психиатрической экспертизы выяснилось, что женщина страдает психическим расстройством и не осознает опасность своих действий. Ей требуется психиатрическая помощь. Обвиняемую направят на принудительное лечение.

Ранее KP.RU писал, что в Москве в туалете торгового центра нашли тело недоношенного ребенка. Предварительно, плод соответствует 10-12 неделям беременности. Личность матери установили – это 27-летняя женщина, сейчас она находится в больнице.