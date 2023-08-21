Глава Росздравнадзора Москвы спас потерявшую сознание стюардессу

Самолет совершил экстренную посадку в Волгограде Фото: Иван ВИСЛОВ

Глава Росздравнадзора по Москве Роман Курынин спас стюардессу рейса «Сочи – Москва». Женщина потеряла создание из-за остановки сердца, сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу Росздравнадзора.

Курынин оказал стюардессе необходимую помощь: он провел реанимационные мероприятия, в том числе массаж сердца. Через 25 минут самолет экстренно посадили в Волгограде. Там женщину ждала реанимационная бригада скорой, ее госпитализировали в больницу.

В ведомстве добавили, что руководитиель Росздравнадзора по Москве Роман Курынин долго работал практикующим врачом. Он получил высшее образование по специальности уролог-андролог в Сеченовском университете.

Ранее KP.RU писал, что рейс Сочи – Москва совершил экстренную посадку в Волгограде. Сообщалось, что на борту стало плохо человека. Через час воздушное судно вылетело в столицу.