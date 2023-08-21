В Москве 11-летняя девочка утонула в Пенягинском пруду

Девочка купалась в пруду, ушла под воду и не смогла всплыть самостоятельно Фото: прокуратура Москвы

В Москве в Пенягинском пруду обнаружили тело 11-летней девочки, сообщили в телеграм-канале столичной прокуратуры 21 августа.

Несчастный случай произошел в районе Митино. Купаясь в пруду, девочка ушла под воду и не смогла выплыть самостоятельно. По данным ведомства, ребенок находился на водоеме один – без сопровождения родителей. Тушинская межрайонная прокуратура взяла на контроль установление всех причин и обстоятельств случившегося.

В столичном СК добавили, что девочка отправилась на прогулку к пруду с подругой. Когда дети зашли в воду, одна из школьниц утонула. По факту гибели ребенка проводится доследственная проверка. Следователи допрашивают очевидцев, выясняют детали произошедшего. Назначена судебно-медицинская экспертиза.

Ранее KP.RU писал, что в Раменском округе двухлетняя девочка едва не утонула в джакузи. Ребенка доставили в больницу.