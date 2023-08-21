Тестовое голосование перед выборами пройдет в Москве 25 августа

Кроме традиционной процедуры с бумажными бюллетенями на избирательных участках жители Москвы могут проголосовать онлайн – с помощью системы дистанционного электронного голосования. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Накануне выборов мэра в Москве 25 августа пройдет тестовое электронное голосование. Принять в нем участие приглашают всех жителей столицы. Участники тестового голосования выберут мероприятие ко Дню города. Об этом в ходе заседания Общественного штаба по наблюдению за выборами сообщил руководитель штаба Вадим Ковалев.

«Напомню, что цель тестового голосования не только выявить и не столько выявить настроения москвичей, а все-таки для нас важна процедура выборов, чтобы она прошла 8, 9, 10 (сентября) безукоризненно, вот это наша главная цель. Этот тест мы проведем 25 августа», – рассказал Вадим Ковалев.

Во время заседания был утвержден вопрос для тестового голосования – его темой стал День города. Вадим Ковалев озвучил вопрос и варианты ответов на него.

«Какое мероприятие для жителей вы бы выбрали на День города? Варианты ответов: бесплатная городская парковка, пешеходная зона на одной из улиц в границе Бульварного кольца, бесплатные городские аттракционы для детей дошкольного и школьного возраста в парках города и бесплатное посещение городских музеев. Мы утвердили вопрос», – отметил глава Общественного штаба по наблюдению за выборами.

По словам Вадима Ковалева, время тестирования будет таким же, как и время голосования на выборах: с 8:00 до 20:00. Специалисты пообещали, что результаты теста будут опубликованы максимально оперативно.

Начальник территориального управления и развитию смарт-проектов правительства Москвы Артем Костырко объяснил, для чего необходимо провести тестового голосование. По его словам, тест помогает проверить, как совместно работают элементы системы, сотрудники комиссий и различные технические службы. Основное внимание будет обращаться на то, как ведут себя устройства, и как система готова к нагрузкам в дни голосования.

Кроме того, Артем Костырко рассказал, что избирателей в этом году ждет нововведение. К традиционным урнам для бумажных бюллетеней на избирательном участке добавятся терминалы электронного голосования.

«В этом году добавляем еще один элемент - это терминалы электронного голосования на участках. Собственно, можно будет посмотреть в режиме офлайн, как работает электронное голосование, то есть прийти с паспортом на участок и проголосовать электронно. Параллельно с этим будет вестись дистанционное электронное голосование», - отметил Артем Костырко.

Напомним, выборы нового мэра столицы пройдут с 8 по 10 сентября 2023 года. Отдать свой голос можно будет в любой из назначенных дней – и в пятницу, и в субботу, и в воскресенье. Проголосовать на выборах мэра Москвы могут все совершеннолетние жители столицы.

На сентябрьских выборах за кресло столичного градоначальника будут бороться пять кандидатов: действующий мэр города Сергей Собянин, претендент от партии «Новые люди», вице-спикер Госдумы Владислав Даванков, представитель ЛДПР, вице-спикер Госдумы Борис Чернышов, старший внук известного коммуниста и лидера КПРФ Леонид Зюганов, а также депутат Госдумы Дмитрий Гусев (от партии «Справедливая Россия – За правду»).