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НовостиПроисшествия21 августа 2023 14:42

Тело четвертого диггера нашли под Парящим мостом в центре Москвы

Ранее из Москвы-реки выловили тела трех погибших подростков
Юлия БЕЛОКОПЫТОВА
Мужчина стал четвертым погибшим после экскурсии по столичным коллекторам

Мужчина стал четвертым погибшим после экскурсии по столичным коллекторам

Фото: Андрей АБРАМОВ

В Москве возле причала «Зарядье» под Парящим мостом обнаружили тело четвертого человека, погибшего во время экскурсии по подземным коллекторам, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

Уточняется, что из реки выловили тело мужчины. Возраст и личность погибшего пока не раскрываются. Спасатели продолжают поиски.

«В настоящее время возле причала "Зарядье" под "парящим" мостом найдено тело мужчины. Он стал четвертым погибшим после экскурсии по подземным коллекторам», — уточнил собеседник агентства.

Напомним, ранее в столице обнаружили тела трех подростков: они погибли в ходе экскурсии по коллектору реки Неглинка. Предварительно, их затопило во время сильного дождя.

Ранее KP.RU писал, что уголовное дело возбудили после смертельной экскурсии по коллекторам Москвы. Организатора мероприятия доставили на допрос. Обстоятельства случившегося выясняются.