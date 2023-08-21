Овчинский: Участниками бизнес-миссии в Иране станут московские компании при поддержке центра «Моспром»

Фото: Департамент инвестиционной и промышленной политики г. Москвы

Руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский сообщил об участии представителей промышленности столицы в бизнес-миссии в Иране. Онлайн-переговоры организует для них центр «Моспром» с 28 августа по 15 сентября этого года.

«Предприятия впервые смогут наладить контакты с иранскими партнерами, - отметил глава ведомства. - Основные задачи, которые мы ставим перед собой в рамках ближайшей бизнес-миссии, – это расширение географии поставок продукции на рынок Ирана и реализация совместных проектов».

Город поможет продвижению за рубежом товаров столичных предприятий, выпускающих электрическое оборудование и продуктов для косметологии. Кроме того, экспорт своих изделий смогут увеличить компании строительной, медицинской и других отраслей. Среди них - производитель контактных линз «Смарт-оптикс». Как пояснил генеральный директор компании Максим Рябенко, у жителей Ирана часто встречается болезнь кератоконус, при которой истончается роговица и человек плохо видит.

«Лучшим решением для коррекции зрения при этом заболевании являются склеральные линзы SKYLENS, производимые в нашей лаборатории SkyOptix», – уточнил представитель компании.

Фото: Департамент инвестиционной и промышленной политики г. Москвы

Еще один участник бизнес-миссии - предприятие «Спец-Телеком». Его продукция способна составить серьезную конкуренцию импортным аналогам прежде всего по функционалу и цене. На зарубежный рынок производитель готов поставлять IP-АТС Агат, системы записи и оповещения СПРУТ и СПРУТ-Информ. Они превосходят подобные изделия других разработчиков по многим параметрам.

«Например, мы можем поставлять кроссплатформенные решения под различные операционные системы», - рассказала директор по маркетингу компании Ирина Штефан.

По ее словам, бизнес-миссии дают возможность столичным компаниям расширить список своих партнеров среди зарубежных предприятий. При этом открывается выход на рынки дружественных стран.