Собянин выразил соболезнования семьям погибших в коллекторе в Москве

Во время самоорганизованного спуска в коллектор погибли люди Фото: Shutterstock

Мэр Москвы Сергей Собянин выразил соболезнованиям родным и близким диггеров, погибших в коллекторе реки Неглинка.

«Вчера произошла ужасная трагедия в коллекторе реки Неглинки. Во время самоорганизованного спуска в водосточном коллекторе погибли люди», - написал глава города в своем телеграм-канале.

По словам Собянина, спасатели продолжают искать людей, пропавших во время экскурсии по столичным подземным коллекторам. Правоохранители устанавливают все обстоятельства случившегося.

Ранее KP.RU писал, что в Москве под Парящим мостом нашли тело четвертого диггера. До это в Москва-реке выловили трупы трех подростков – 17-летнего парня, его девушки и 15-летней девочки.

По факту случившегося возбудили уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Организатора нелегальной экскурсии доставили на допрос.