Людей эвакуируют из здания в Москве из-за мешков с селитрой на крыше

В Москве на крыше одного из зданий заметили мешки с неизвестным веществом Фото: Артем КИЛЬКИН

В Москве на крыше одного из зданий заметили мешки, предположительно с селитрой. Проводится эвакуация, сообщил ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

Инцидент произошел на Кольской улице, дом 4, строение 4. На крыше здания нашли мешки с неизвестным веществом. На место происшествия направили сотрудников оперативных служб, в том числе кинологов. По данным из открытых источников по этому адресу располагается комплекс материально-технического снабжения столичного метрополитена.

«Специалисты установят, представляют ли данные мешки опасность, вещество будет направлено на экспертизу», - уточнил собеседник агентства.

Кроме того, правоохранители выяснят, кто и зачем положил мешки на крышу постройки. Детали произошедшего устанавливаются.

Ранее KP.RU писал, что в 20 августа Москве закрывали парк «Зарядье» из-за неопознанного устройства. На месте работали кинологи, проводилась эвакуация работников и посетителей.