В Москве уголовное дело о хулиганстве возбудили против двух мигрантов

Фигуранты пребывали на территории Российской Федерации в нарушение миграционного законодательства Фото: Олег ЗОЛОТО

В Москве возбудили уголовное дело о хулиганстве против двух мигрантов – уроженцев Республики Таджикистан, сообщили в телеграм-канале столичного СК.

По данным следствия, 17 августа молодые люди совершили хулиганские действия в отношении мужчины и женщины. Инцидент произошел в центре Москвы – на Пресненском Валу. Детали уголовного дела не раскрываются.

Правоохранители также установили, что приезжие нарушили миграционное законодательство, также они осуществляли незаконную трудовую деятельность на территории столицы. В ближайшее время с фигурантами проведут следственные действия.

Ранее KP.RU писал, что москвич фиктивно поставил на учет в своей квартире 18 мигрантов. По факту случившегося возбудили уголовное дело. Подозреваемый находится под подпиской о невыезде. Расследование продолжается.