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НовостиПроисшествия21 августа 2023 17:03

Тело пенсионерки нашли после пожара в квартире на севере Москвы

Для установления причин ЧП назначат пожарно-техническую экспертизу
Юлия БЕЛОКОПЫТОВА
Тимирязевском межрайонная прокуратура организовала проверку по факту ЧП

Тимирязевском межрайонная прокуратура организовала проверку по факту ЧП

Фото: прокуратура Москвы

В Москве после тушения пожара в квартире обнаружили тело пенсионерки, сообщили в телеграм-канале столичной прокуратуры.

Инцидент произошел в квартире жилого дома на Дубнинской улице. В помещении вспыхнул пожар. После ликвидации возгорания сотрудники экстренных служб нашли тело пожилой женщины. Погибшая скончалась на 72-м году жизни.

Тимирязевском межрайонная прокуратура организовала проверку по факту случившегося. Причины и обстоятельства инцидента выясняются, в ближайшее время правоохранители назначат пожарно-техническую экспертизу.

Ранее KP.RU писал, что крупный пожар произошел на складе с лакокрасочными изделиями в Подмосковье. К тушению огня привлекли более 130 человек и три вертолета. Огонь локализовали на площади 4300 квадратных метров. Никто не пострадал.