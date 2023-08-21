Тело пенсионерки нашли после пожара в квартире на севере Москвы

Тимирязевском межрайонная прокуратура организовала проверку по факту ЧП Фото: прокуратура Москвы

В Москве после тушения пожара в квартире обнаружили тело пенсионерки, сообщили в телеграм-канале столичной прокуратуры.

Инцидент произошел в квартире жилого дома на Дубнинской улице. В помещении вспыхнул пожар. После ликвидации возгорания сотрудники экстренных служб нашли тело пожилой женщины. Погибшая скончалась на 72-м году жизни.

Тимирязевском межрайонная прокуратура организовала проверку по факту случившегося. Причины и обстоятельства инцидента выясняются, в ближайшее время правоохранители назначат пожарно-техническую экспертизу.

Ранее KP.RU писал, что крупный пожар произошел на складе с лакокрасочными изделиями в Подмосковье. К тушению огня привлекли более 130 человек и три вертолета. Огонь локализовали на площади 4300 квадратных метров. Никто не пострадал.