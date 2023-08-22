Кратковременный дождь и до +20 градусов ожидаются в Москве 22 августа Фото: Иван МАКЕЕВ

В Москве во вторник, 22 августа, прогнозируется облачная погода и кратковременные дожди. Днем воздух прогреется до плюс 18-20 градусов, сообщили на сайте Гидрометцентра России.

Атмосферное давление составит около 743 мм ртутного столба, что немного ниже нормы. В городе будет дуть ветер переменных направлений со скоростью 3-8 метров в секунду.

В ночь на среду характер погоды практически не изменится: небо затянут облака, пройдут небольшие дожди. Ветер западный и северо-западный 6-11 метров в секунду. Температура воздуха составит плюс 11-13 градусов.

Днем 23 августа столбики термометров покажут всего 16-18 градусов тепла. Облака сохранятся, а дождь усилится.

Ранее KP.RU рассказывал, как 20 августа ливень затопил станции метро, крупные шоссе и магазины столицы.