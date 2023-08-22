Собянин сообщил об уничтожении двух БПЛА на северном направлении

Место падения БПЛА в Красногорске. Фото: Telegram-канал Андрея Воробьева.

Ночью 22 августа силы ПВО сбили два беспилотника в Подмосковье. Один из летательных аппаратов был уничтожен в районе Красногорска, второй дрон – возле Часцов. Об этом мэр Москвы Сергей Собянин сообщил в своем Telegram-канале.

«ПВО сбили два ударных беспилотника. Один в районе Красногорска, другой в районе Часцов», – написал глава города, добавив, что на местах происшествий работают спецслужбы.

Информацию об уничтожении двух беспилотных летательных аппаратов в Московской области подтвердили в Министерстве обороны РФ. Кроме того, по информации ведомства, два беспилотника «киевского режима» этой ночью сбили над Брянской областью.

«Два БПЛА обнаружены средствами ПВО и подавлены комплексами РЭБ, потерпели крушение над территорией Брянской области», - сообщили в Минобороны. Пострадавших в результате этих инцидентов, по информации ведомства, нет.

Об атаке дронов также сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев. По его словам, два беспилотника были перехвачены ПВО на территории Подмосковья: в Часцах в Одинцовском городском округе и в Красногорске, в Павшинской пойме.

«Основное внимание всех оперативных служб - второму инциденту. Взрывной волной при падении выбиты окна в многоэтажке, повреждены автомобили», - уточнил Воробьев. По его данным, пострадавших на месте происшествия нет, возгорания не произошло.

Ранее еще одна попытка пролета боевых дронов была предпринята ночью 18 августа. Силы ПВО при попытке пролёта в Москву уничтожили беспилотник, обломки которого упали в зоне «Экспоцентра», в районе Красной Пресни. Значимых разрушений зданию они не нанесли, пострадавших не было. Как сообщили в экстренных службах города, после уничтожения беспилотного летательного аппарата в одном из павильонов Экспоцентра, стоящего на набережной возле «Москва-сити», частично обрушилась наружная стена. В Минобороны ответственность за попытку теракта возложили на Украину.