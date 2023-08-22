Московский производитель газоанализаторов увеличил свои мощности на 15 процентов

Фото: Департамент инвестиционной и промышленной политики г. Москвы

Опасные производства и коммунальные сооружения обязаны постоянно проверять на наличие взрывоопасных и токсичных паров и газов в воздухе рабочих зон. Специальную газоаналитическую технику для этих целей выпускает в том числе и московская компания «Промприбор-Р». Производитель расширяет свои мощности. Подробностями поделился руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский.

«Компании удалось на 200 квадратных метров увеличить площади, провести модернизацию оборудования и расширить штат сотрудников, - отметил глава ведомства. - Производственные мощности выросли на 15 процентов».

По его сводки, благодаря этому выпуск готовой продукции вырастет теперь минимум на 10 процентов.

Фото: Департамент инвестиционной и промышленной политики г. Москвы

Генеральный директор компании Иван Лебедев рассказал о заметном снижении за последние годы общей аварийности на опасных производствах.

«Этого удалось добиться во многом благодаря техническому переоснащению в области контрольно-измерительных приборов и переподготовке ответственных за промышленную безопасность персонала», – уточнил представитель предприятия.

Напомним, в столице находится около четырех тысяч промышленных компаний. На них работают более 720 тысяч человек. Каждый год появляются от 40 до 50 средних и крупных предприятий, а также около 100 малых. Они обеспечивают жителей необходимыми товарами - от одежды, обуви, мебели до косметики, лекарств и медицинского оборудования. Для производителей выгодно развивать свои промышленные площадки в столице. Это дает реальный шанс для активного роста объемов реализации продукции, поиска новых партнеров и выхода на дополнительные рынки сбыта. Городским компаниям доступны свыше двух десятков системных мер поддержки города, в числе которых субсидии и целевые займы. Им также предлагаются различные антикризисные инструменты.