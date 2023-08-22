С января по июнь 2023 года производство обуви в Москве увеличилось почти на 20 процентов

Заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов

Заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов заявил о росте производства обуви в столице в этом году. С января по июнь ее было изготовлено на 19,2 процента больше, чем годом ранее.

«За первые шесть месяцев текущего года московские предприятия выпустили 812,6 тысячи пар обуви, - отметил заммэра. - Общий объем отгруженной продукции вырос на 46,8 процента в годовом выражении и достиг отметки в 11,5 миллиарда рублей».

По его словам, такой рост объясняется активной работой обувных фабрик, нацеленной на замещение исчезнувшего с российского рынка импорта после ухода зарубежных брендов. Напомним, сейчас в столице действуют свыше двухсот компаний легкой промышленности. На них работают более 10 тысяч сотрудников. Они обеспечивают покупателей одеждой, обувью, изделиями из текстиля и кожи, другими товарами.

Руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский уточнил, что город постоянно поддерживает отрасль. К примеру, для масштабного инвестиционного проекта (МаИП) инвестор получил два гектара на юге столицы. На участке он построит комплекс по выпуску обуви из текстиля и ПВХ.

«Это позволит компании увеличить объемы производства в несколько раз и создать около 100 новых рабочих мест», – пояснил глава ведомства.

Москва – город с развитым производством. При размещении своих производств в столице инвесторы получают выход на крупные рынки сбыта, возможность пользоваться качественной инфраструктурой и мерами системной поддержки города. Сюда входят более двадцати инструментов, среди которых субсидии и целевые займы. Плюс ко всему столичным компаниям полагаются и антикризисные меры поддержки.