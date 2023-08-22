В метро Москвы мужчина распылил перцовый баллончик в лицо пассажиру за замечание Фото: Татьяна Коркина

Мужчина распылил в лицо пассажиру метро Москвы перцовый баллончик за то что он сделал ему замечание за безбилетный проезд. Как рассказали в прокуратуре столицы, теперь ему грозит уголовная ответственность.

Два брата решили проскочить зайцами за пассажирами, оплатившими проезд. Им это удалось. За линией турникета один из пассажиров сделал безбилетнику замечание. В ответ на это 24-летний злоумышленник распылил в лицо мужчине перцовый баллончик. Тем самым он причинил пассажиру физическую боль и телесные повреждения.

Теперь мужчине грозит уголовная ответственность по статье о нанесении побоев.

Ранее KP.RU рассказывал, что безбилетник избил мужчину за замечание на станции «Народное ополчение» в Москве. 24-летний безработный мужчина решил зайти в метро бесплатно. Он попытался протиснуться за пассажиром. Тот понял это и остановился, после чего несостоявшийся заяц толкнул его в спину, а в ответ на сделанное замечание избил.