Ликсутов: В центре Москвы открылась выставка «Станция Манеж»

Московский урбанистический форум

По 10 сентября включительно в «Манеже» в центре Москвы работает выставка «Станция Манеж». Вход бесплатный. На двух этажах экспозиции на площади более 9 тысяч квадратных метров представлены главные проекты транспортной системы города. Около центрального входа прямо на улице можно осмотреть внутри и снаружи вагоны новейших поездов «Москва-2020» и «Иволга 3.0». Вечером и ночью их украшает яркая подсветка.

«Приглашаем на выставку «Станция Манеж» — это уникальное интерактивное пространство в самом центре столицы, где в одном месте представлены все проекты и достижения транспортного комплекса Москвы. Мы старались организовать выставку так, чтобы было интересно всем: и взрослым, и детям, экспертам и простым жителям. Мы рассказываем о достижениях московского транспорта, его истории и будущем по поручению мэра Москвы Сергея Собянина», — рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

Посетители увидят мультимедийное шоу с 37-метровой голограммой и прокатятся по выставке на макетах поездов «Москва-2020» и «Иволга 3.0». Узнать больше о рельсовом транспорте и автомобильных проектах можно в тематических мультимедийных и интерактивных зонах МЦД, МЦК, БКЛ, в зоне, посвященной метро, вокзалам и станциям, в зоне крупнейших автодорожных проектов.

Строительству Московского скоростного диаметра посвятили интерактивную игру.

На стенде речного транспорта в виде салона новейшего электросудна гостей ждет видеоэкскурсия между причалами «Киевский» и «Сердце Столицы».

На цокольном этаже выставки можно посмотреть транспортные новинки, в том числе седан «Москвич 6» и раритетные авто этой марки.

Отдельный стенд «Московский транспорт — это люди» заинтересует тех, кто задумывается о карьере в московском транспорте. В лектории известные урбанисты, актеры, телеведущие и журналисты выступят на тему транспорта, городского пространства, технологий, дизайна и т. д. А для детей на выставке устроили отдельную зону с мастер-классами, викторинами и подарками.