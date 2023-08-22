Belkacar изменит систему рейтинга после инцидента со шприцем в авто в Москве

Belkacar изменит систему рейтинга после инцидента со шприцем в авто Фото: "КП" Архив

Сервис каршеринга Belkacar начал внутреннюю проверку после инцидента со шприцем, которым укололась 10-летняя девочка в арендованном авто. Компания планирует ввести новую систему рейтинга для точечной работы с нарушениями, пишет «Лента.ру» со ссылкой на пресс-службу компании.

Обновленная система рейтинга вождения пользователей будет запущена уже в августа.

С пострадавшей семьей компания находится на связи. Пользователя, который оставил шприц в машине, ищут.

Напомним, в автомобиле службы каршеринга в Москве десятилетняя девочка укололась шприцем с неизвестной жидкостью. Родители девочки незамедлительно сообщили о произошедшем в полицию. Проведенная экспертиза показала, что в шприце был мефедрон. Возбуждено уголовное дело по статье о незаконном обороте наркотических веществ.