В ангаре на севере Москвы мужчину на смерть завалило пиломатериалами Фото: Олег РУКАВИЦЫН

В ангаре на улице Ивана Сусанина на севере Москвы в ходе проводимых погрузочно-разгрузочных работ пиломатериалы упали на мужчину. 52-летний руководитель организации скончался на месте, сообщили в прокуратуре столицы.

Тимирязевская межрайонная прокуратура взяла на контроль проверку, организованную по данному факту. Правоохранители установят все обстоятельства и причины произошедшего.

Ранее рабочий пострадал при падении в установку по переработке бетона в Москве. 20-летний парень упал в рециклинговую установку и получил серьезные травмы. Произошло это на строящемся объекте на Производственной улице. Пострадавшего мужчину госпитализировали в медицинское учреждение, его состояние оценивается как тяжелое.