Диетолог Мухина: злоупотребление картофелем может привести к сахарному диабету Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Врач-диетолог, доктор медицинских наук Марият Мухина предупредила об опасностях злоупотребления картофелем. Как рассказала специалист «Москве 24», этот овощ вызывает набор веса и сахарный диабет.

Самая большая опасность картофеля заключается в его высоком гликемическом индексе, предупреждает Марият Мухина. Этот овощ практически так же быстро повышает ее уровень в крови, как и сахар.

— Если мы будем есть картофель каждый день в большом количестве, то, к сожалению, получим сахарный диабет, — предупредила Марият Мухина.

В 100 граммах картофеля содержится 77 калорий, что достаточно много для овоща. К тому же, в картофеле содержится много крахмала, что также может быть не полезно, так как крахмал нарушает усвоение йода. Особенно это опасно для людей из средней полосы России, которые и так страдают от дефицита йода.

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