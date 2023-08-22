На севере Москвы иномарка насмерть сбила 81-летнего мужчину Фото: Алексей БУЛАТОВ

На улице Лобненская автомобиль марки «Хендэ» наехал на пешехода. 81-летний мужчина от полученных травм скончался на месте происшествия, рассказали в прокуратуре Москвы

Наезд произошел во время движения задним ходом. За рулем иномарки находился 43-летний мужчина. Его действия подлежат квалификации по статье о нарушении лицом, управляющим транспортным средством, правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть человека. В прокуратуре добавили, что привлечение водителя к уголовной ответственности находится на контроле ведомства.

Ранее в Балашихе мусоровоз сбил 85-летнюю пенсионерку. По предварительной информации, 21-летний водитель грузовика «МАН» ехал по дворовой территории. Старушка же решила перейти дорогу между двумя тротуаре и попала прямо под колеса грузовика. Теперь правоохранители проверяют, не отвлекался ли водитель на что-либо.