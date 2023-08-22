Фигуранта дела о гибели людей в коллекторе доставили в СКР Москвы на допрос Фото: Алексей БУЛАТОВ

Генерального директора фирмы, которая организовывала опасные экскурсии в коллекторы, ООО «Спутник» доставили в Следственный комитет России по Москве. Теперь его допросят по делу о гибели людей во время одного из таких походов. Об этом сообщили в СКР столицы.

Александр Ким, генеральный директор фирмы, через которую участники группы купили места на экскурсию через подземную часть реки Неглиники, доставлен в столичный СК. Следователи приступили к его допросу.

Ранее сообщалось, что спасатели нашли тела всех участников роковой экскурсии в коллектор. Все семеро диггеров и их гид погибли. Найденные тела предстоит опознать.

Напомним, что трагедия произошла 20 августа. Группу диггеров смыло сильной волной, которая образовалась из-за тропического ливня в столице.

Возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшим по неосторожности смерть двух и более лиц.