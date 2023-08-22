Что произошло за день 22 августа 2023 года в Москве

В Москве нашли тела всех восьмерых диггеров, погибших в коллекторе Фото: Олег ЗОЛОТО

Всех семерых участников туристической группы и гида, отправившихся в экскурсию по подземным тоннелям Москвы, нашли мертвыми.

По делу о гибели диггеров задержали гендиректора компании-организатора экскурсий по подземным коллекторам Александра Кима. Главу фирмы «Спутник» нашли в Санкт-Петербурга, он попытался уехать за границу, но не успел. Сейчас его доставили в столицу на допрос.

Другого фигуранта, Никиту Дубаса, организатора нелегального спуска и руководителя диггеров, также задержали.

Десятилетняя девочка укололась иглой шприца с неизвестной жидкостью в каршеринговом авто. Родители ребенка немедленно обратились в полицию и к медикам. Была проведена экспертиза, в шприце обнаружили следы мефедрона. ГУ МВД России по Москве возбудило уголовное дело, «владельца» опасного предмета с наркотиком ищут.

Суд приговорил к пяти годам колонии 41-летнего дезинсектора Антона Котова после отравления семьи в столице арбузом. Его признали виновным в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекших по неосторожности смерть двух лиц и получение тяжкого вреда здоровью.