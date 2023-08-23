Овчинский: В этому году компании ОЭЗ «Технополис Москва» взяли на стажировку уже 280 студентов

Фото: Департамент инвестиционной и промышленной политики г. Москвы

В Москве продолжается проект «ТехноСтажировка», стартовавший в начале 2022 года. Молодым специалистам он дает возможность наработать необходимые в профессии навыки. При этом предприятия подбирают молодежь на востребованные и дефицитные вакансии. Как сообщил руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский, высокотехнологичным производствам требуется заранее привлекать новичков из числа студентов для того, чтобы они уже на реальных рабочих местах осваивали свою профессию. Мэр Москвы Сергей Собянин ранее рассказал о прошедших с 2022 года стажировку более 800 студентах, принятых в высокотехнологичные компании – резиденты ОЭЗ «Технополис Москва».

«За первые шесть месяцев 2023 года возможностями проекта «ТехноСтажировка», объединившего свыше 60 компаний ОЭЗ Москвы, воспользовались 280 студентов столичных вузов и колледжей», - уточнил Овчинский.

Сильнее всего заинтересованными в молодых кадрах оказались такие компании, как «Аддитивный инжиниринг» (3D-печать) – 40 стажеров, «Фотоэксперт» (полиграфия) – 29, «Нанотехнологический Центр Композитов» (новые материалы) – 19. Еще 15 человек были приняты на предприятие «Электронинвест» (микроэлектроника) и 14 студентов - в «Амедарт» (фармпроизводство).

Генеральный директор ОЭЗ «Технополис Москва» Геннадий Дегтев сообщил о более чем 30 соглашениях, подписанных ОЭЗ, компаниями-резидентами и ведущими образовательными учреждениями столицы. В них стороны договорились о проведении учебных, производственных, преддипломных практик и стажировок. Например, участниками проекта стали НИУ МИЭТ с его инновационной площадкой в ОЭЗ, университет имени Баумана, РУДН, РАНХиГС, МГ, Российский технологический университет, МГОК.

«С каждым годом количество студентов технических специальностей, желающих приобрести необходимые для будущей карьеры навыки и получить предложение по трудоустройству, увеличивается», – пояснил Дегтев.

Для устройства на работу в компании ОЭЗ нужно заполнить специальную форму на сайте ОЭЗ «Технополис Москва» в разделе «ТехноРабота». Там же резиденты публикуют свои вакансии, обновляемые каждый день.