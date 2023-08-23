Дождь с грозой и до 18 градусов тепла ожидают жителей Москвы 23 августа Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Москве в среду, 23 августа, прогнозируется облачная погода . В течение дня ожидают дождь. В отдельных районах прогремит гроза. Днем температура воздуха составит от 16 до 18 градусов выше нуля, сообщили на сайте Гидрометцентра России.

В городе будет дуть западный и северо-западный ветер со скоростью 6-11 метров в секунду. Атмосферное давление составит 743 мм ртутного столба, это ниже нормы.

В ночь на четверг продолжит идти небольшой дождь. Гроза прекратится. Небо по-прежнему будет затянуто облаками, но ожидаются и прояснения. Ветер северный и северо-западный, 5-10 метров в секунду. Столбики термометров покажут 10-12 градусов тепла. Атмосферное давление начнет потихоньку повышаться и составит 744 мм ртутного столба, что по-прежнему ниже «нормальных» показателей.

Ранее KP.RU писал, что температура воздуха в столице на текущей неделе будет ниже на 10 градусов, чем на предыдущей.