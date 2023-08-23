Сергунина: На площадке МУФ в «Лужниках» для детей проведут профориентационные тесты

Фото: Пресс-служба ДПиИР

Родители нередко стремятся помочь своим детям с выбором профессии еще в юном возрасте. Узнать больше о способностях и интересах ребенка им поможет профориентационное тестирование. Такая возможность предоставляется гостям Московского урбанистического форума (МУФ) на площадке в «Лужниках». Как сообщила заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина, желающие могут пройти тест бесплатно в шатре «Траектория роста», по соседству с канатной дорогой. Ответы ребёнка помогут разобраться, что ему интересно, какие профессии больше подходят и где лучше всего ему показать свои умения.

«Тестирование занимает около 10 минут и состоит из 20 вопросов. Каждый раз ребенку будет предложено по три картинки, на которых ему нужно выбрать самое интересное занятие. В тесте нет неправильных ответов — он основывается только на предпочтениях детей. Результаты с рекомендациями отправят родителям на электронную почту», — рассказала Наталья Сергунина.

Куратором проекта стал Департамент предпринимательства и инновационного развития Москвы. Разработкой методологии диагностики занимался Центр тестирования и развития «Гуманитарные технологии» на базе факультета психологии МГУ.

Тестирование проводят каждый день со вторника по пятницу - с 12.00 до 21.00, в выходные - с 11.00 до 21.00. Расписание - на сайте форума. Записаться можно на месте. При этом ждать самой процедуры придётся не более 10 минут. При желании можно пройти тест и удалённо. Достаточно оформить регистрацию на портале детских технопарков и заполнить заявку, указав электронную почту. Затем нужно по высланной в ответ ссылке зайти на страницу тестирования. После того, как ребёнок справится с вопросами и получит результат, взрослые могут здесь же на сайте выбрать ему развивающие курсы и занятия.