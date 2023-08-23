Собянин сообщил о работе спецслужб на месте падения БПЛА

Беспилотный летательный аппарат попал в строящееся здание на территории «Москва-Сити». Фото: Агентство городских новостей МОСКВА

В ночь на 23 августа силы противовоздушной обороны сбили два беспилотных летательных аппарата в Московской области. Еще один ударный дрон попал в строящееся здание на территории «Москва-Сити». Об этом в своем официальном Telegram-канале сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

«Этой ночью ПВО сбила беспилотник в Можайском районе Московской области. Второй БПЛА попал в строящееся здание в Сити. На места происшествий выехали оперативные службы», – рассказал глава города.

Он уточнил, что по предварительным данным, пострадавших нет.

«По информации Минобороны, ПВО сбила еще один беспилотник в районе Химок», – сообщил Сергей Собянин.

Позже мэр Москвы уточнил, что на месте попадания дрона в строящееся здание «Москва-Сити» работают экстренные службы.

«Городские экстренные службы осматривают территорию в периметре Сити на предмет последствий удара. Выбито несколько окон в двух соседних пятиэтажках. Пострадавших нет», - уточнил Собянин.

В Министерстве обороны РФ сообщили, что киевский режим ночью пытался атаковать объекты в Москве тремя беспилотными летательными аппаратами.

«Два из атакующих столицу БПЛА уничтожены средствами ПВО в воздухе над территорией Можайского и Химкинского районов Московской области», - говорится в официальном Telegram-канале Минобороны.

Третий дрон был «подавлен средствами радиоэлектронной борьбы и, потеряв управление, совершил столкновение со строящимся зданием комплекса "Москва-Сити». В Минобороны также подтвердили, что пострадавших нет.

Ранее еще одна попытка пролета боевых дронов была предпринята ночью 18 августа. Силы ПВО при попытке пролёта в Москву уничтожили беспилотник, обломки которого упали в зоне «Экспоцентра», в районе Красной Пресни. Значимых разрушений зданию они не нанесли, пострадавших не было. Как сообщили в экстренных службах города, после уничтожения беспилотного летательного аппарата в одном из павильонов Экспоцентра, стоящего на набережной возле «Москва-сити», частично обрушилась наружная стена. В Минобороны ответственность за попытку теракта возложили на Украину.