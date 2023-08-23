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НовостиПроисшествия23 августа 2023 7:16

Сбившего в Москве пятилетнего ребенка водителя каршеринга без прав задержали

Ему предъявили обвинение в нарушении ПДД человеком без водительских прав, повлекшем причинение тяжкого вреда здоровью человека
Мила ГЕНЬ
Сбившего пятилетнего ребенка водителя каршеринга без прав задержали

Сбившего пятилетнего ребенка водителя каршеринга без прав задержали

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Москве задержали 27-летнего водителя каршерингового авто, который накануне ночью сбил пятилетнего мальчика. Ему вменяют статью о нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека, совершенном лицом, лишенным права управления транспортными средствами. Об этом рассказали в прокуратуре столицы.

В ближайшее время фигуранту предъявят обвинение и изберут меру пресечения.

За совершение данного преступления предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от трех до семи лет.

Напомним, ночью на улице Веневской водитель автомобиля каршеринга наехал на малолетнего ребенка и его мать, которые переходили дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. Пятилетнего мальчика госпитализировали в тяжелом состоянии.

Оказалось, что автомобилист был лишен прав и в момент ДТП находился в состоянии опьянения. Он использовал чужой аккаунт в сервисе каршеринга.