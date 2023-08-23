Сбившего в Москве пятилетнего ребенка водителя каршеринга без прав задержали

Сбившего пятилетнего ребенка водителя каршеринга без прав задержали Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Москве задержали 27-летнего водителя каршерингового авто, который накануне ночью сбил пятилетнего мальчика. Ему вменяют статью о нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека, совершенном лицом, лишенным права управления транспортными средствами. Об этом рассказали в прокуратуре столицы.

В ближайшее время фигуранту предъявят обвинение и изберут меру пресечения.

За совершение данного преступления предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от трех до семи лет.

Напомним, ночью на улице Веневской водитель автомобиля каршеринга наехал на малолетнего ребенка и его мать, которые переходили дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. Пятилетнего мальчика госпитализировали в тяжелом состоянии.

Оказалось, что автомобилист был лишен прав и в момент ДТП находился в состоянии опьянения. Он использовал чужой аккаунт в сервисе каршеринга.