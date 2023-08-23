Организаторы смертельной экскурсии диггеров в Москве не признали свою вину Фото: "КП" Архив

Прокуратура столицы сообщила, что оба фигуранта дела о гибели группы туристов в коллекторе под Москвой задержаны. Им предъявили обвинение, но Александр Ким и Никита Дубас свою вину отрицают.

Напомним, семь человек с гидом отправились на экскурсию по подземному коллектору Москвы. Их застал сильный дождь. Всех участников экскурсии снесло волной, позже их нашли мертвыми.

31-летний Никита Дубас и 35-летний генеральный директор ООО «Спутник» Александр Ким задержаны, им предъявили обвинение по части 3 статьи 238 УК РФ — в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, совершенном группой лиц по предварительному сговору, повлекшем по неосторожности смерть двух и более лиц. Вину они не признали.

В ближайшее время суд с участием прокурора рассмотрит вопрос об избрании фигурантам меры пресечения в виде заключения под стражу.

Расследование уголовного дела находится на контроле в прокуратуре Москвы.