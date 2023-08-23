На северо-западе Москвы инспекторы ГИБДД задержали пассажира такси с наркотиками Фото: Олег ЗОЛОТО

В районе Куркино Москвы сотрудники Госавтоинспекции остановили автомобиль такси для проверки документов у водителя. Пассажир сильно нервничал. Оказалось, что на поясе под дождевиком у него были свертки с наркотиком, рассказали в ГУ МВД России по столице.

Полицейские задержали 32-летнего москвича. К его поясу был привязан пакет с шестью свертками общей массой около 1,5 кг. В 4 из них обнаружили мефедрон, остальные направили на экспертизу.

Наркотик предназначался для дальнейшего сбыта. Возбуждено уголовное дело о попытке незаконного оборота запрещенных веществ. Подозреваемого заключили под стражу.

Ранее в столице полицейские изъяли у местного жителя 4 кг наркотиков. 50-летний мужчина планировал сбыть запрещенные вещества с помощью тайников-закладок.

А несколькими днями ранее росгвардейцы заметили подозрительного мужчину, он попытался скрыться от них во дворе жилого дома. Приезжий признался, что при себе у него есть наркотики – около 35 граммов мефедрона.