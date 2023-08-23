«Чеховские медведи» выиграли все матчи в международном турнире Фото: Министерство физической культуры и спорта Московской области

В Чехове завершился международный летний турнир по гандболу на Кубок Губернатора Московской области. Победителями соревнований стала местная команда, «Чеховские медведи», которая не проиграла ни одного матча. Об этом KP.RU рассказали в министерстве физической культуры и спорта Московской области.

Турнир проходил три дня, с 18 по 20 августа, в Дворце спорта «Олимпийский» имени В. С. Максимова в Чехове. В финал вышли «Чеховские медведи» и минский СКА. Матч был непростым. В первом тайме чеховская команда уступила два мяча, но в итоге победила со счетом — 31:27.

«Чеховские медведи» забрали Кубок Губернатора Московской области. Второе место взяли «СКА-Минск», третье — «Пермские медведи».

Лучшим игроком турнира в составе «Чеховских медведей» стал Роман Остащенко, самым ценным игроком стал также игрок чеховцев Виктор Фурцев.

Чемпионов поздравил глава горокруга Чехов Григорий Артамонов.

— Я поздравляю нашу команду с победой! Это была отличная игра и замечательное начало сезона «Чеховских медведей». Спасибо вам за эмоции и за красивый матч! — написал он в своем телеграм-канале.