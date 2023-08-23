Площадка «Руднево» стала лауреатом премии MUF Community Awards 2023

Фото: Департамент инвестиционной и промышленной политики г. Москвы

Индустриальный парк "Руднево", входящий в состав площадки особой экономической зоны (ОЭЗ) "Технополис Москва", выиграл премию MUF Community Awards 2023 на Московском урбанистическом форуме.

Парк "Руднево" победил в номинации "Город для бизнеса", обойдя в публичном интернет-голосовании программу бизнес-акселерации MTS StartUp Hub, научно-технологичный центр кластер «Ломоносов» и Мастерскую наставников.

Как сообщил руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский, на сегодняшний день в "Руднево" построены 18 промышленных корпусов общей площадью свыше 120 тысяч квадратных метров.

Кроме того, в "Руднево" налажен выпуск гражданских беспилотных летательных аппаратов и запущены в работу банкоматы на базе отечественного процессора "Эльбрус". А в будущем в индустриальном парке "Руднево" планируется открытие 15 тысяч рабочих мест.