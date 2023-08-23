Боксер из Чехова завоевал серебряную медаль на вторых Играх стран СНГ Фото: Министерство физической культуры и спорта Московской области

Спортсмен школы бокса «Витязь» имени А.В. Поветкина Давид Баланов завоевал серебряную медаль на вторых Играх стран СНГ. Молодой боксер отстаивал честь страны в составе сборной России по боксу в весовой категории до 54 кг, рассказали в министерстве физической культуры и спорта Московской области.

Соревнования проходили в городе Орша республики Беларусь в августе 2023 года. В турнире приняли участие более 200 спортсменов из 10 стран. Чеховец Давид Баланов провел 3 боя, в двух из которых одержал победу над соперниками из Азербайджана и Армении. В финале боксер уступил сопернику из Узбекистана и завоевал серебряную медаль

— Выступил неплохо, считаю, что подготовку прошел отличную (2 сбора в составе сборной команды России), был на пике, но в этот раз удача была не на моей стороне. Руки не опускаю и считаю, это повод для совершенствования себя и ликвидации ошибок. Для меня было большим удовольствием участвовать на таком большом уровне, это в первую очередь огромный опыт, а во-вторых – незабываемые эмоции, — прокомментировал сам Давид Баланов.

Представители Московской области в составе национальной сборной завоевали по итогам II Игр стран СНГ 35 медалей: 17 золотых, 15 серебряных и 3 бронзовые.