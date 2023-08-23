Полицейские Москвы задержали скрывавшегося в Туле подозреваемого в убийстве Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Туле задержали находившегося в федеральном розыске 36-летнего подозреваемого в убийстве своей сожительницы. Женщину нашли раненой в ее квартире в Москве, но позднее она скончалась на больничной койке, рассказали в ГУ МВД России по столице.

Предварительно установлено, что мужчина был в квартире одного из домов на Лесной улице у своей сожительницы. Между ними произошел конфликт и он нанес 33-летней возлюбленной множественные удары ножом в область спины и шеи, после чего сбежал.

Бригада скорой помощи госпитализировала раненую в реанимационное отделение лечебного учреждения. Несмотря на помощь медиков женщина скончалась от полученных телесных повреждений.

Подозреваемого задержали в Туле. Его доставили в столицу. Возбуждено уголовное дело об убийстве.

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