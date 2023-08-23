В финал конкурса “Лучший промышленный дизайн России” вышло 70 проектов

Фото: Департамент инвестиционной и промышленной политики г. Москвы

Глава Департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский сообщил, что на участие в соревновании на “Лучший промышленный дизайн России” подали более 500 заявок из 36 регионов страны. На предстоящем Московском урбанистическом форуме 28 августа будет выбран победитель из предварительно отобранных 70 проектов.

“Из 500 заявок мы отобрали 70, которые вошли в шорт-лист. Кроме того, на прошлой неделе завершилось народное голосование, в котором приняли участие свыше 100 тысяч человек. Все итоги будут подведены 28 августа”, — уточнил Овчинский.

Также он добавил, что в конкурсе будут участвовать проекты из самых разных областей: от прибора неинвазивной дыхательной терапии для новорожденных и “низкопольного” электробуса до лазерных станков дизайн-проектов специализированных колясок для собак-инвалидов.

Овчинский подчеркнул, что Москва активно развивает сферу промышленного дизайна, а в соответствующих мероприятиях участвуют как сотрудники крупных промышленных предприятий, так и студенты профильных образовательных учреждений.

В Москве, по его словам, на данный момент работает около четырех тысяч промышленных площадок и ежедневно открывается до 50 средних и крупных предприятий, а также около 100 малых, при этом везде активно внедряются инновационные технологии.

Мэр Москвы Сергей Собянин также отмечал, что цель создания премии на “Лучший промышленный дизайн России” это популяризация “промдизайна” среди производственных предприятий и стимулирование развития в данной отрасли.