Экс-гендиректора юрфирмы Москвы задержали за организацию незаконной миграции Фото: "КП" Архив

За организацию незаконной миграции полицией Москвы задержали бывшего гендиректора юридической фирмы. 25-летняя женщина с сообщниками помогла иностранцу получить фиктивные документы о его трудовой деятельности. За свою услугу руководительница получила 280 тыс. рублей, рассказали в ГУ МВД России по столице.

35-летнюю женщину задержали в торговом центре на Головинском шоссе. Ее подозревают в организации незаконной миграции организованной группой. Ее «клиентом» был иностранный гражданин из ближнего зарубежья.

Фигурантку отпустили под подписку о невыезде. Теперь правоохранители устанавливают всех участников данного преступления.

Ранее KP.RU рассказывал, что в столице в Москве пресекли деятельность организаторов незаконной миграции граждан Украины. За денежное вознаграждение ОПГ подделывали паспорта иностранцев, добавляя информация о якобы регистрации на территории ДНР в период, предшествующий ее вхождению в состав России. Таким образом украинцы могли получить гражданство РФ в упрощенном порядке.